До Дзержинського райсуду Харкова передали обвинувальний акт щодо водія-порушника. 11 листопада вдень чоловік збив двох підлітків.
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ДТП зі школярами в Харкові
За версією слідства, чоловік керував Toyota Land Cruiser у стані наркосп'яніння. Він порушив правила дорожнього руху й на швидкості пролетів на червоне світло.
У цей момент на світлофорі переходили дорогу пішоходи. Водій авто наїхав на двох харківських підлітків на проспекті Науки.
Діти переходили дорогу на світлофорі, коли в них врізалось авто / Фото прокуратури Харківщини
Водій протягнув 13-річних хлопчика й дівчинку на капоті через перехрестя. Діти отримали травми й були госпіталізовані.
Покарання для водія
Те, що водій керував авто "під наркотиками", підтвердила медична експертиза. Момент автопригоди в Харкові також зафіксували камери відеоспостереження.
Кілька місяців слідчі збирали докази у справі. У січні 2022 року всі матеріали передали до суду.
Якщо провину водія доведуть, йому загрожує до 3 років ув'язнення. У нього можуть забрати водійські права на 5 років.
Раніше суд відпустив обвинуваченого з-під варти додому. Йому призначили цілодобовий домашній арешт, оскільки статтю перекваліфікували.
Момент ДТП з дітьми на проспекті Науки в Харкові: дивіться відео