До Дзержинського райсуду Харкова передали обвинувальний акт щодо водія-порушника. 11 листопада вдень чоловік збив двох підлітків.

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ДТП зі школярами в Харкові

За версією слідства, чоловік керував Toyota Land Cruiser у стані наркосп'яніння. Він порушив правила дорожнього руху й на швидкості пролетів на червоне світло.

У цей момент на світлофорі переходили дорогу пішоходи. Водій авто наїхав на двох харківських підлітків на проспекті Науки.



Діти переходили дорогу на світлофорі, коли в них врізалось авто / Фото прокуратури Харківщини

Водій протягнув 13-річних хлопчика й дівчинку на капоті через перехрестя. Діти отримали травми й були госпіталізовані.

Покарання для водія

Те, що водій керував авто "під наркотиками", підтвердила медична експертиза. Момент автопригоди в Харкові також зафіксували камери відеоспостереження.

Кілька місяців слідчі збирали докази у справі. У січні 2022 року всі матеріали передали до суду.

Зверніть увагу! Журналісти повідомили, що горе-водія раніше притягували до відповідальності. У травні 2021 року йому дали 3 роки ув'язнення з випробувальним терміном на рік за крадіжку.

Якщо провину водія доведуть, йому загрожує до 3 років ув'язнення. У нього можуть забрати водійські права на 5 років.

Раніше суд відпустив обвинуваченого з-під варти додому. Йому призначили цілодобовий домашній арешт, оскільки статтю перекваліфікували.

Момент ДТП з дітьми на проспекті Науки в Харкові: дивіться відео