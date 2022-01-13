Сердце ребенка остановилось: в Харькове роженица и малыш чуть не погибли при родах

Харьковские медики спасли жизнь младенца и его матери. Домашние роды проходили с осложнениями.

Бригада медиков Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи спасла младенца от смерти. 33-летняя гражданка Нигерии решила рожать дома.

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Осложнения при родах

Роды происходили в одном из районов Харькова 12 января ночью. В критической ситуации к рожавшей женщине вызвали скорую.



Медики скорой приняли роды в Харькове / Фото из фейсбука Центра ЭМП

Ребенок лежал ногами вперед в утробе матери, поэтому принимать роды было сложно. Однако через полчаса женщина родила мальчика:

вес новорожденного составил 2,7 килограмма;

рост – 49 сантиметров.

Сердце ребенка не выдержало тяжелого течения родов и остановилось. Роженице тоже потребовалась неотложная помощь.

Спасение матери и ребенка

На место вызвали еще одну бригаду скорой помощи. Врачи оценили состояние мальчика в первые минуты жизни по шкале Апгар в 0 баллов.

Шкала Апгар – система быстрой оценки новорожденного малыша для совершения дальнейших реанимационных процедур. Замечательное состояние ребенка оценивают в 9 – 10 баллов, а сильные отклонения в состоянии здоровья – от 0 до 2 баллов.

Врачи осуществили реанимацию ребенка. Через 5 минут состояние мальчика существенно улучшилось. После стабилизации ситуации мать с живым младенцем госпитализировали.

В Днепре спасли беременную

Другой случай спасения матери и ребенка произошел в Днепре на Новый год. Хирурги сделали сверхтяжелую операцию на мозге беременной.

30-летняя женщина хотела встретить Новый год в кругу семьи. Она находилась на 30 неделе беременности.

Накануне праздника беременная заболела. Почувствовала резкую боль в голове и головокружение, а потом потеряла сознание.



В мозгу роженицы обнаружили аневризму / Фото Сергея Рыженко

Бригада скорой доставила женщину в больницу, где ей сделали ангиографию. Оказалось, что в ее мозгу произошло кровоизлияние.

Врачи провели сложную операцию и спасли жизнь пациентке и еще не рожденному ребенку. На Рождество ее выписали домой, а днепрянка изъявила желание рожать в этом медучреждении.

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Текст публикации Харьковского областного центра ЭМД в фейсбуке:

"Жизнь сразу двоих человек: 33-летней гражданки Нигерии и ее новорожденного сынишки, были спасены благодаря высокопрофессиональной и слаженной работе бригад ЭМП. Так, 12.01.22 г. в 01:48 в службу “103” поступил вызов по поводу: роды в один из районов г. Харькова. По прибытию на место, бригада ЭМП 108 в составе фельдшера Олега Шеремета и водителя Алексея Севостьянова сразу начала оказывать акушерскую помощь. Из-за ножного предлежания ребенка, роды проходили с осложнениями. В 02:15 женщина родила мальчика, весом 2730 г, ростом 49 см. К сожалению, сердце маленького ребенка не выдержало тяжелого течения родов и остановилось. Роженица тоже нуждалась в оказании экстренной медицинской помощи. К спасению новорожденного присоединилась уже бригада ЭМП 205 в составе врача Натальи Мащенко, фельдшера Олега Лучкина и водителя Сергея Кандалы. На первой минуте жизни состояние мальчика по шкале Апгар оценивалось в 0 баллов. Благодаря проведению реанимационных мероприятий, на 5 минуте жизни – 5 баллов, и уже через несколько минут после восстановления сердечно-легочной деятельности, состояние мальчика оценивалось уже в 7 – 8 баллов по шкале Апгар. Позже, после проведения осмотров и оказания медицинской помощи, женщину и живого новорожденного мальчика госпитализировали. Желаем им обоим скорейшего выздоровления и сил! Спасибо бригаде ЭМП 108 и бригаде ЭМП 205 за спасенные жизни!"