Инцидент произошел на улицах города Балаклея 30 декабря. Медики пожаловались на поведение автомобилистов в фейсбуке.

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Харьковские водители не пропустили скорую

В тот день медики везли в больницу 11-летнего ребенка. У пациента диагностировали аппендицит.

Справка. Острый аппендицит возникает внезапно. В таких ситуациях пациентам необходимо провести немедленную операцию, иначе болезнь грозит серьезными осложнениями.

Работники Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф отметили, что спецавтомобилям всегда нужно отдавать предпочтение в движении. Ведь в случае со скорой, от этого может зависеть чья-то жизнь.

Водители Балаклеи не захотели пропустить скорую на дороге: смотрите видео

Микроавтобус заблокировал движение

Как можно заметить из ролика, медицинское спецавто двигалось по дороге с включенными сиренами. Улицы Балаклеи закупорены, поэтому скорая не может проехать быстро.

Впереди движение заблокировал микроавтобус, который длительное время не мог предоставить преимущество в движении карете скорой. В то же время места для того, чтобы временно съехать с дороги попадались.

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Чтобы как-то исправить ситуацию, водитель скорой должен был выехать на встречную полосу, чтобы обойти микроавтобус. Вместе с тем, когда в Балаклее произошла аналогичная ситуация 22 декабря, все водители пропустили авто Центра ЭМП.

Спецавтомобилям нужно отдавать предпочтение в движении: смотрите видео

Другие ситуации со скорой

В связи с непогодой, по Украине часто возникают проблемы с доездом скорой. В частности во время сильных снегопадов отбуксировать спецавтомобили помогают спасатели.

Работники ГСЧС раскапывают сугробы и убирают поваленные деревья. Последний раз такой случай произошел 14 декабря.



Спасатели помогают вытащить скорую из снега / Фото ГСЧС

В тот день в Ровненской области в снегу застряла карета скорой помощи. Медики как раз везли в больницу тяжелобольного мужчину. Автомобиль удалось вызволить из ловушки стихии.