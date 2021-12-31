Інцидент трапився на вулицях міста Балаклія 30 грудня. Медики поскаржилися на поведінку автомобілістів у фейсбуці.
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Харківські водії не пропустили швидку
У той день медики везли до лікарні 11-річну дитину. У пацієнта діагностували апендицит.
Працівники Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф наголосили, що спецавтомобілям завжди потрібно надавати перевагу в русі. Адже у випадку зі швидкою, від цього може залежати чиєсь життя.
Водії Балаклії не захотіли пропустити швидку на дорозі: дивіться відео
Мікроавтобус заблокував рух
Як можна помітити з ролика, медичне спецавто рухалося дорогою з увімкненими сиренами. Вулиці Балаклії закорковані, тож швидка не може проїхати швидко.
Попереду рух заблокував мікроавтобус, який тривалий час не міг надати перевагу в русі кареті швидкої. Водночас місця для того, щоб тимчасово з'їхати з дороги, траплялися.
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Аби якось виправити ситуацію, водій швидкої мусив виїхати на зустрічну смугу, щоб оминути мікроавтобус. Водночас, коли у Балаклії сталася аналогічна ситуація 22 грудня, усі водії пропустили авто Центру ЕМД.
Спецавтомобілям потрібно надавати перевагу в русі: дивіться відео
Інші ситуації зі швидкою
У зв'язку з негодою, по Україні часто виникають проблеми з доїздом швидкої. Зокрема під час сильних снігопадів відбуксирувати спецавтомобілі допомагають рятувальники.
Працівники ДСНС розкопують замети й прибирають повалені дерева.Востаннє такий випадок стався 14 грудня.
Рятувальники допомагають витягнути швидку зі снігу / Фото ДСНС
У той день на Рівненщині в снігу застрягла карета швидкої допомоги. Медики якраз везли до лікарні важкохворого чоловіка. Автомобіль вдалося визволити з пастки стихії.