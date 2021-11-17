Девочке даже не вернули деньги за питание. А теперь работники столовой и администрация школы начали давить на школьницу, чтобы та молчала.

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Мама ученицы рассказала, что ее дочь пошла на обед в столовую, где подавали макароны, отбивную и капустный салат. Однако девочка так и не смогла поесть – в макаронах нашла гусеницу.



Гусеница в капусте / Фото из телеграма "Х***вий Харків"

Мало того, что у нее не попросили прощения и не вернули деньги, ее еще и обвинили в том, что она клевещет на работников столовой и сама подбросила туда насекомое,

– пояснила мама.

Женщина добавила, что одноклассники встали на защиту дочери и подтвердили, что когда та села есть, гусеница уже была в макаронах. Однако администрация школы сказала детям молчать.

"Просим вас, помогите нам и всем детям школы №28, дети должны питаться качественными продуктами и знать, что их здоровью ничего не угрожает, а руководство школы надо как-то пристыдить, может, у них есть хоть какая-то совесть!" – написала мама ученицы.

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К слову, отец ученика на Закарпатье возмущен питанием в столовой. Мужчина назвал еду, которую в школе готовят для детей, "баландой", а пользователи считают, что это больше похоже на "помои", а не блюда. Фото и детали – читайте в статье.

Текст публикации телеграм-канала "Х***вий Харків":

Моя дочь учится в харьковской СОШ №28 Новобаварского района. Сегодня в школьной столовой с моей дочерью произошел неприятный инцидент: в макаронах ей попалась гусеница.

Мало того, что перед ней не извинились и не вернули деньги, ее еще и обвинили в том, что она клевещет на работников столовой и сама подбросила насекомое. Одноклассники стали на защиту моей дочери и подтвердили тот факт, что гусеница уже была в порции, но работники столовой и администрация школы решили замять инцидент и приказали детям молчать.

Просим вас, помогите нам и всем детям СОШ №28, дети должны питаться качественными продуктами и знать, что их здоровью ничего не угрожает, а руководство школы надо как-то пристыдить, может, у них есть хоть какая-то совесть!