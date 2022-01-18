Смертельное ДТП с Габышевым в Харькове: родные погибших обжалуют приговор в Верховном Суде

Дело об аварии с участием харьковского мажора Дмитрия Габышева рассмотрят в Верховном Суде. Поэтому юноше могут увеличить срок заключения.

С кассационной жалобой обратились родные погибшего спасателя Дмитрия Азаренкова и его 15-летней дочери. 18 января это прокомментировал правозащитник Евгений Мельниченко.

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Заплатили только 5% компенсации

По словам адвоката стороны потерпевших, в жалобе попросили увеличить срок заключения до максимально-возможного. То есть увеличить на год, чтобы было 10 лет. Это объяснили тем, что считают решение суда неверным.

Суд уменьшил наказание, учтя якобы возмещениt вреда, но 5% от взысканной суммы ущерба, которая назначена судом, не является полным возмещением, поэтому это не может быть основанием для смягчения,

– сказал юрист.

Он добавил, что семья обвиняемого заплатила лишь 5% от суммы взысканной суммы, которую назначил суд. То есть прислали только 100 тысяч, но квитанцию демонстрировали как возмещение ущерба.

По словам Мельниченко, никаких переводов средств после этого не было. Поэтому сторона потерпевших в декабре подала кассационную жалобу. Однако дату слушания еще не назначили.

Родители мажора решили, что их обидели

По словам Евгения Мельченко, родители Дмитрия Габышева также пожаловались. Они написали обращение в дисциплинарную комиссию адвокатуры. Там говорилось, что адвокат якобы их оскорбил в фейсбуке и допустил некорректные высказывания.

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