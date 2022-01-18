Із касаційною скаргою звернулися рідні загиблого рятувальника Дмитра Азаренкова та його 15-річної доньки. 18 січня це прокоментував правозахисник Євгеній Мельниченко.

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Заплатили тільки 5% компенсації

За словами адвоката сторони потерпілих, у скарзі попросили збільшити термін ув'язнення до максимально-можливого. Тобто збільшити на рік, щоб було 10 років. Це пояснили тим, що вважають рішення суду невірним.

Суд зменшив покарання, врахувавши нібито відшкодування шкоди, але 5% від суми стягненої шкоди, яка призначена судом, не є повним відшкодуванням, тому це не може бути підставою для пом'якшення,

– сказав юрист.

Він додав, що сім'я обвинуваченого заплатила лише 5% від суми стягненої суми, яку призначив суд. Тобто надіслали тільки 100 тисяч, але квитанцію демонстрували як відшкодування шкоди.

За словами Мельниченка, жодних переказів коштів після цього не було. Тому сторона потерпілих у грудні подала касаційну скаргу. Проте дату слухання ще не призначили.

Батьки мажора вирішили, що їх образили

За словами Євгена Мельченка, батьки Дмитра Габишева також поскаржилися. Вони написали звернення до дисциплінарної комісії адвокатури. Там мовилося, що адвокат нібито їх образив у фейсбуці та допустив некоректні висловлювання.

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