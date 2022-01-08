"Стоунхендж" в Харькове снесли: объект вызвал настоящий скандал в сети

В Харькове снесли "Стоунхендж" – артобьект за почти полтора миллиона гривен успел прославиться на всю Украину. Однако он не простоял и две недели.

Инсталляцию создали как один из проектов общественного бюджета – когда люди сами предлагают инициативы и голосуют за финансирование лучших. Но после резкой критики вида и стоимости харьковского "Стоунхенджа", а также обвинений в распиле бюджета – конструкцию убрали.

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В сети раскритиковали "Стоунхендж"

"Харьковский Стоунхендж" появился в спальном районе города в конце декабря 2021 года. Инсталляцией в соцсетях похвасталась районная власть. Мол, это место силы и аналог британского памятника. Новинку горожанам должны были подарить к Новому году.

И не было бы беды, если бы местные антикоррупционеры не узнали о стоимости прелести – почти полтора миллиона гривен. С виду он будто собран из обычных шлакоблоков, поэтому объект назвали "эпохой позднего бюджетного распила".

Сотни изданий в Украине и за пределами написали о "Стоунхендже на пустыре". В сети произведение резко раскритиковали.

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Ученым до сих пор неизвестно, сколько лет английским висячим камням, однако возраст харьковских точно известен – 10 дней. Недавно последний разобрали.

Незавершенное "Скифское наследие"

Разработал эту выходку Евгений Кулик. Правильное название его проекта "Скифское наследие". На хейт скульптор не обращает внимания и убеждает: хотел дать спальному району интересное место.

Объект якобы был незавершен, его должны были еще декорировать. Поэтому действия властей скульптор назвал не иначе как вандализмом.

Должен был быть очень симпатичный объект. Все люди, которые были в теме, понимали, что сюда еще и должны были водить иностранцев,

– сказал автор артобъекта Евгений Кулик.

Полтора миллиона за "Стоунхендж" он назвал оправданными. При согласовании, рассказал Кулик, чиновники видели, во сколько обойдется проект.

"Принимали участие в конкурсе, стали победителями, прошли много согласований, комиссий, выиграли тендер, получили заключение строительной экспертизы о том, что все в порядке", – отметил скульптор.

"Харьковский Стоунхендж" снесли: смотрите видео

В мэрии от "Стоунхенджа" открестились

После волны критики в мэрии от "Стоунхенджа" открестились и договоры оплаты разорвали. Мол, вид проекта ненадлежащий, а чиновника, давшего разрешение на установку, уже уволили.

Когда это сооружение вообще появилось, первая реакция Терехова была: "Такой "Стоунхендж" нам не нужен". Горсовет не тратит ни копейки на построение этого сооружения, ни на его снос. Юрий Сидоренко Директор городского департамента связей с общественностью

Быть ли в Харькове "Стоунхенджу" – исправленному или более дешевому – в мэрии пока не сообщили.