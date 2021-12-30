"Такой Стоунхендж нам не нужен": мэрия Харькова расторгла договор на строительство

В Харьковском горсовете решили не тратить деньги на строительство художественного объекта "Скифское наследие". Его уже окрестили в соцсетях местным Стоунхенджем.

Согласно информации, обнародованной на сайте публичных закупок, договор с подрядчиком расторгли. Арт-объект мог стоить городу 1,43 миллиона гривен.

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Терехов запретил строительство

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что "такой Стоунхендж городу не нужен". Он добавил, что запретил выделять деньги на проект.

Инсталляцию установили в рамках реализации идеи из Общественного бюджета. Но роботы еще не оплатили.

За художественный объект в Харькове не заплатят / Скриншот с сайта Prozorro

По словам харьковского городского головы, территорию на улице Библика, 2 и 2а обустроят, как только поймут, как это сделать хорошо.

Харьковский Стоунхендж

Автором проекта "Скифское наследие" в Харькове является Евгений Кулик. Идею поддержали в Бюджете участия в 2021 году.

Главная концепция состоит в том, чтобы оживить индустриальный район города и превратить его в "место отдыха и энергетического заряда". Предполагалось, что ежегодно там будет по 500 тысяч человек.

Харьковский Стоунхендж должен был оживить индустриальный район / Фото с телеграма "Труха"

Комплекс был создан из бетонных блоков высокой до 2,4 метра, стилизованных под старину. На них были нанесены рунические изображения и копии скифских каменных баб.

В общей сложности на территории объекта должны были установить 96 колонн, несколько капищ и дополнить его балками.

Кулик подчеркнул, что установку не доделали. В теплое время ее планировали покрасить в золотистый цвет и высадить вокруг траву и виноград.

Большой проект для подрядчика

В Харьковском антикоррупционном центре отметили, что строить комплекс, согласно результатам публичных торгов, должна была компания "Палмаз Групп". Руководителями фирмы указаны Анатолий Мазалов и Анатолий Козина.

Расследователи отметили, что за 2021 год компания получала много крупных проектов в Харькове и за его пределами. В частности, спортивный комплекс "Вымпел" в Балаклее за 100 миллионов гривен.

Автор "Скифского наследия" подчеркнул, что проект не доделали / Фото с телеграма "Труха"

За последние несколько лет застройщики выиграли тендеры на 435 миллионов гривен. По состоянию на конец декабря 2021 года с компанией должны заключить договоры на 184 миллиона гривен.

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