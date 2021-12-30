Згідно з інформацією, яку оприлюднили на сайті публічних закупівель, договір з підрядником розірвали. Арт-об'єкт міг коштувати місту 1,43 мільйона гривень.

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Терехов заборонив будівництво

Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що "такий Стоунхендж місту не потрібен". Він додав, що заборонив виділяти гроші на проєкт.

Інсталяцію встановили в рамках реалізації ідеї з Громадського бюджету. Але роботи ще не оплатили.



За мистецький об'єкт у Харкові не заплатять / Скриншот із сайту Prozorro

За словами харківського міського голови, територію на вулиці Бібліка, 2 та 2а облаштують, щойно зрозуміють, як це зробити гарно.

Харківський Стоунхендж

Автором проєкту "Скіфська спадщина" в Харкові є Євген Кулик. Ідею підтримали на Бюджеті участі в 2021 році.

Головна концепція полягає в тому, щоб оживити індустріальний район міста та перетворити його "місце відпочинку та енергетичного заряду". Передбачалося, що щороку там буватиме по 500 тисяч людей.



Харківський Стоунхендж мав оживити індустріальний район / Фото з телеграму "Труха"

Комплекс створили з бетонних блоків високою до 2,4 метра, стилізованих під старовину. На них нанесли рунічні зображення та копії скіфських кам'яних баб.

Довідка. Загалом на території об'єкта мали встановити 96 колон, кілька капищ та доповнити його балками.

Кулик наголосив, що інсталяцію не доробили. У теплу пору її планували пофарбувати в золотистий колір та висадити довкола траву й виноград.

Великий проєкт для підрядника

У Харківському антикорупційному центрі зауважили, що будувати комплекс, згідно з результатами публічних торгів, мала компанія "Палмаз Груп". Керівниками фірми вказаний Анатолій Мазалов і Анатолій Козіна.

Розслідувачі зазначили, що за 2021 рік компанія отримувала багато великих проєктів у Харкові та за його межами. Зокрема спортивний комплекс "Вимпел" у Балаклії за 100 мільйонів гривень.



Автор "Скіфської спадщини" наголосив, що проєкт не доробили / Фото з телеграму "Труха"

За останні кілька років забудовники виграли тендерів на 435 мільйонів гривень. Станом на кінець грудня 2021 року, з компанією мають укласти договорів на 184 мільйони гривень.

Стоунхендж харківського розливу: дивіться відео