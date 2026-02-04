Мэр Харькова четко ответил, нужно ли жителям покидать город из-за сложной ситуации

Городской голова Харькова Игорь Терехов дал ответ о том, нужно ли горожанам ехать в более безопасные места, или же возвращаться домой. Он отметил, что у людей бывают разные ситуации.

Об этом Игорь Терехов рассказал в интервью для "Главкома".

Что сказал Терехов о необходимости уезжать из Харькова?

Городской голова Харькова считает, что он не имеет права решать за жителей, ехать ли им из города из-за сложной ситуации, или же стоит ли сейчас возвращаться. Такой вопрос Игорю Терехову задавали часто еще с начала полномасштабного вторжения, однако его мнение одно – такое решение должен каждый принимать самостоятельно.

Мэр рассказал, что часть харьковчан, опасаясь за свою безопасность и жизнь детей, действительно уезжали из города. В то же время многие решали несмотря ни на что возвращаться домой. Ответственность за это лежит на каждом из граждан.

Каждый сам примет для себя взвешенное решение, а я, как городской голова, моя команда, все наши коммунальные службы будем работать для того, чтобы у людей была возможность оставаться здесь, чтобы в нашем городе была жизнь, работал транспорт, была работа,

– прокомментировал Терехов.

Отметим! Владимир Зеленский отмечал, что Харьков был готов к возможным блэкаутам, тогда как в Киеве заранее об этом не позаботились. Председатель Деснянской в городе Киеве РГА Максим Бахматов считает, что проблемы в столице возникли из-за отсутствия рассредоточенной альтернативной генерации.

Что известно о ситуации с электричеством и теплом в Харькове?