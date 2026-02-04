Мэр Харькова четко ответил, нужно ли жителям покидать город из-за сложной ситуации
- Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что решение о выезде или возвращении в город должен принимать каждый житель.
- Терехов заверил, что городские власти будут делать все возможное, чтобы обеспечить нормальную жизнь в Харькове.
Городской голова Харькова Игорь Терехов дал ответ о том, нужно ли горожанам ехать в более безопасные места, или же возвращаться домой. Он отметил, что у людей бывают разные ситуации.
Об этом Игорь Терехов рассказал в интервью для "Главкома".
Смотрите также Связь и интернет без света: готова ли Украина к блэкаутам и сколько часов работает сеть
Что сказал Терехов о необходимости уезжать из Харькова?
Городской голова Харькова считает, что он не имеет права решать за жителей, ехать ли им из города из-за сложной ситуации, или же стоит ли сейчас возвращаться. Такой вопрос Игорю Терехову задавали часто еще с начала полномасштабного вторжения, однако его мнение одно – такое решение должен каждый принимать самостоятельно.
Мэр рассказал, что часть харьковчан, опасаясь за свою безопасность и жизнь детей, действительно уезжали из города. В то же время многие решали несмотря ни на что возвращаться домой. Ответственность за это лежит на каждом из граждан.
Каждый сам примет для себя взвешенное решение, а я, как городской голова, моя команда, все наши коммунальные службы будем работать для того, чтобы у людей была возможность оставаться здесь, чтобы в нашем городе была жизнь, работал транспорт, была работа,
– прокомментировал Терехов.
Отметим! Владимир Зеленский отмечал, что Харьков был готов к возможным блэкаутам, тогда как в Киеве заранее об этом не позаботились. Председатель Деснянской в городе Киеве РГА Максим Бахматов считает, что проблемы в столице возникли из-за отсутствия рассредоточенной альтернативной генерации.
Что известно о ситуации с электричеством и теплом в Харькове?
Ракетный удар по Харькову 26 января вызвал проблемы со светом и теплом. Вследствие этого произошла нагрузка на общую систему энергоснабжения.
Кроме того, город подвергся массированному воздушному обстрелу ночью 3 февраля. Тогда пострадала энергетическая инфраструктура. Мэр Игорь Терехов сообщил важную информацию по стабилизации отопления и электроснабжения.
После последней атаки в Харькове объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня из-за повреждения нескольких тепловых электроцентралей и подстанций. Сотни тысяч людей остались без тепла.