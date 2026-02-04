Про це Ігор Терехов розповів в інтерв'ю для "Главкому".

Що сказав Терехов про потребу їхати з Харкова?

Міський голова Харкова вважає, що він не має права вирішувати за жителів, чи їхати їм з міста через складну ситуацію, або ж чи варто зараз повертатися. Таке питання Ігорю Терехову ставили часто ще з початку повномасштабного вторгнення, однак його думка одна – таке рішення має кожен ухвалювати самостійно.

Мер розповів, що частина харків'ян, побоюючись за свою безпеку та життя дітей, дійсно їхали з міста. Водночас чимало хто вирішував попри все повертатися додому. Відповідальність за це лежить на кожному з громадян.

Кожен сам ухвалить для себе виважене рішення, а я, як міський голова, моя команда, всі наші комунальні служби будемо працювати для того, щоб у людей була можливість залишатися тут, щоб у нашому місті було життя, працював транспорт, була робота,

– прокоментував Терехов.

Зазначимо! Володимир Зеленський наголошував, що Харків був готовий до можливих блекаутів, тоді як в Києві заздалегідь про це не подбали. Голова Деснянської у місті Києві РДА Максим Бахматов вважає, що проблеми в столиці виникли через відсутність розосередженої альтернативної генерації.

Що відомо про ситуацію з електрикою та теплом у Харкові?