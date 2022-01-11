Терехов задекларировал зарплату: сколько зарабатывает мэр Харькова

Стало известно, сколько зарабатывает мэр Харькова Игорь Терехов. Он отчитался об одной значительной выплате от горсовета.

Декларацию политик обнародовал 11 января. Кроме заработка, мэр рассказал и о благотворительной деятельности.

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Что было в декларации

Согласно документу, по месту работы в горсовете Терехов получил 258 646 гривен. Дата поступления этих средств – 30 декабря. Вероятно, речь идет о зарплате уже на должности мэра.

Градоначальник отчитался и о значительных изменениях в состоянии своего имущества. А именно, добавил два документа об изменениях в материальном положении. В одном из них указана покупка интерактивной панели для кабинета биологии. Это устройство стоило 280 тысяч гривен. Также Терехов рассказал, что пожертвовал движимое имущество на 394,8 тысячи гривен.



Задекларированная зарплата Терехова / Скриншот 24 канала

Раньше тоже не мало зарабатывал

Newsroom сообщает, что в ежегодной декларации за 2020 год зарплата чиновника была не особо меньше. Терехов получал в мэрии 11 средних зарплат в Харьковской области. Тогда этот показатель в регионе составлял 10 700 гривен.

Годовой доход сначала на должности первого заместителя мэра, а затем и секретаря горсовета составил 1,455 миллиона гривен. То есть в среднем по 121 тысяче гривен каждый месяц.

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