Декларацію політик оприлюднили 11 січня. Окрім заробітку, мер розповів і про благодійну діяльність.

Інша звітність Петро Порошенко заплатив адвокатам 10 мільйонів гривень, – декларація

Що було в декларації

Відповідно до документа, за місцем роботи в міськраді Терехов отримав 258 646 гривень. Дата надходження цих коштів – 30 грудня. Ймовірно, мовиться про зарплатню вже на мерській посаді.

Градоначальник прозвітував і про значні зміни в стані свого майна. А саме, додав два документи про зміни у матеріальному становищі. В одному з них вказана покупка інтерактивної панелі для кабінету біології. Цей пристрій коштував 280 тисяч гривень. Також Терехов розповів, що пожертвування рухоме майно на 394,8 тисячі гривень.

Задекларована зарплатня Терехова / Скриншот 24 каналу

Раніше теж не мало заробляв

Newsroom повідомляє, що в щорічній декларації за 2020 рік зарплатня посадовця була не надто меншою. Терехов отримував у мерії 11 середніх зарплат у Харківській області. Тоді цей показник у регіоні становив 10 700 гривень.

Річний дохід спершу на посаді першого заступника мера, а потім і секретаря міськради становив 1,455 мільйона гривень. Тобто в середньому по 121 тисячі гривень кожного місяця.

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