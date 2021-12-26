Толкались и ругались: в Харькове покупатели устроили скандал во время открытия ТЦ

В Харькове во время открытия обновленного торгового центра покупатели устроили настоящий апокалипсис. Они толкались и громко ругались из-за того, что их полчаса не впускали внутрь.

Впоследствии покупателям удалось попасть в обновленный гипермаркет.

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Известно, что торговый центр закрылся год назад на ремонт. Его грандиозное открытие было запланировано на 25 декабря. Однако по неизвестным причинам гипермаркет открылся не в 9:00 утра, а на полчаса позже. Это разозлило покупателей, которые выстроились в очередь в обновленный ТЦ.

Один из мужчин начал громко ругаться, требуя от охраны, чтобы они открыли торговый центр.

Посмотрите, сколько людей пришло! Устроили праздничное, б***ь, открытие!,

– возмущался мужчина на видео.

Впоследствии покупателям все же удалось попасть в обновленный гипермаркет.

Толпа таки попала внутрь: смотрите видео

Что известно о ремонте

Ряд украинских СМИ пишет, что речь идет о ТЦ "Эпицентр" на улице Архитекторов, 7 на Алексеевке. Гипермаркет, работавший с 2010 года, был полностью демонтирован. На месте разобранного торгового центра компания всего за 6 месяцев выстроила новый двухэтажный ТЦ общей площадью 29 000 квадратных метров.

Строительство ТЦ в Харькове / Фото "Харьков Строительный"