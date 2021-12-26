Згодом покупцям таки вдалося потрапити до оновленого гіпермаркету.
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Один із чоловіків почав гучно лаятись, вимагаючи від охорони, щоб вони відкрили торговельний центр.
Подивіться скільки людей прийшло! Влаштували святкове, б***ь, відкриття!,
– обурювався чоловік на відео.
Згодом покупцям все ж вдалось потрапити до оновленого гіпермаркету.
Натовп таки потрапив в середину: дивіться відео
Що відомо про ремонт
Низка українських ЗМІ пише, що мовиться про ТЦ "Епіцентр" на вулиці Архітекторів, 7 на Олексіївці. Гіпермаркет, який працював з 2010 року був повністю демонтований. На місці розібраного торгового центру компанія всього за 6 місяців збудувала новий двоповерховий ТЦ загальною площею 29 000 квадратних метрів.
Будівництво ТЦ у Харкові / Фото "Харьков Строительный"