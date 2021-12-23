Про затримання чоловіка повідомили ще 16 грудня, відтоді він підозрюваний у кримінальному провадженні. Прокуратура просила посадити блогера під цілодобовий домашній арешт.

Про інцидент Облаяв і плюнув у лице: в Харкові блогер спровокував конфлікт з патрульним

Яке було рішення суду

Адвокат підсудного Юрій Кубай сказав, що вимога прокурора неаргументована. Мовляв, не почув обґрунтування жодним чином оголошеної підозри, а також не побачив наявності реальних ризиків.

Слід зазначити, що суд частково із цим погодився. Тому підозрюваний отримав лише нічний домашній арешт. Санжаков заявив, що вирішить, чи оскаржуватиме запобіжний захід, коли отримає повний текст ухвали.



Засідання, де обирали запобіжний захід / Фото Суспільного

Нібито має посвідчення журналіста

Адвокат на засідання казав, що блогер нібито є журналістом. За словами Кубая, той навіть має відповідне посвідчення, однак не сказав, якого саме ЗМІ.

Я не знаю, чому Віталій Олександрович скромно мовчить, адже в нього є посвідчення журналіста і він виконував свої обов'язки,

– сказав юрист.

Таким чином Кубай відреагував на те, що підозрюваний під час слухання відмовився надати пояснення суду. Санжаков лише підтримував позицію адвоката.

Згодом блогер все ж дав коментар

Щодо свого вчинку підсудний все ж поспілкувався з журналістами. Він сказав, що поліцейські нібито тричі вдарили по камері. Мовляв, таким чином зламали мікрофон і "світло".

Санжаков запитував журналістів, що б вони робили в такій ситуації. Також він коротко все резюмував фразою "що зроблене, те зроблене".



Санжаков у приміщенні суду / Фото Суспільного

Так і не вибачився за поведінку

Патрульного, в якого плював блогер, звати Сергій Морозов. Він сказав журналістам, що вважає поведінку обвинуваченого не притаманною "розсудливій людині". Також він розповів, що Санжаков йому погрожував.

Оцінюю його дії як загрозу для себе та своєї родини. Людина вирішила зробити "хайп" в інтернеті, йому було все одно, у кого плювати — мав зробити певні дії, щоб створити резонанс,

– сказав правоохоронець.

Також він додав, що після інциденту нових погроз не було. ще зазначив, що блогер так і не вибачився за свій вчинок.

Головне про цей плювок

На початку грудня патрульний зупинив автомобіль, яким кермував блогер. Водій почав поводитися вкрай зухвало. Він лаявся в бік поліцейського та знімав це на відео. Згодом він ще й плюнув в обличчя правоохоронця.

Згодом перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що зловмисника затримали. Він зазначив, що після затримання спецпідрозділом, чоловік вже не хотів плюватися.

Підозрюваний став фігурантом справи про погрозу працівнику правоохоронних органів. Максимальне покарання за відповідною статтею Кримінального кодексу – 3 роки ув'язнення.