О задержании мужчины сообщили еще 16 декабря, с тех пор он подозреваемый в уголовном производстве. Прокуратура просила посадить блогера под круглосуточный домашний арест.

Об инциденте Обругал и плюнул в лицо: в Харькове блогер спровоцировал конфликт с патрульным

Каково было решение суда

Адвокат подсудимого Юрий Кубай сказал, что требование прокурора неаргументированное. Мол, не услышал обоснования никоим образом объявленного подозрения, а также не увидел наличия реальных рисков.

Следует отметить, что суд частично с этим согласился. Поэтому подозреваемый получил только ночной домашний арест. Санжаков заявил, что решит, будет ли обжаловать меру пресечения, когда получит полный текст постановления.

Заседание, где избирали меру пресечения / Фото общественного

Якобы имеет удостоверение журналиста

Адвокат на заседание говорил, что блогер якобы является журналистом. По словам Кубая, тот даже имеет соответствующее удостоверение, однако не сказал, какого именно СМИ.

Я не знаю, почему Виталий Александрович скромно молчит, ведь у него есть удостоверение журналиста и он выполнял свои обязанности,

– сказал юрист.

Таким образом Кубай отреагировал на то, что подозреваемый во время слушания отказался предоставить объяснения суду. Санжаков лишь поддерживал позицию адвоката.

Впоследствии блогер все же дал комментарий

Относительно своего поступка подсудимый все же пообщался с журналистами. Он сказал, что полицейские якобы трижды ударили по камере. Мол, таким образом сломали микрофон и "свет".

Санжаков спрашивал журналистов, что бы они делали в такой ситуации. Также он кратко все резюмировал фразой "что сделано, то сделано".

Санжаков в помещении суда / Фото

Так и не извинился за поведение

Патрульного, в которого плевал блогер, зовут Сергей Морозов. Он сказал журналистам, что считает поведение обвиняемого не присущим "здравомыслящему человеку". Также он рассказал, что Санжаков ему угрожал.

Оцениваю его действия как угрозу для себя и своей семьи. Человек решил сделать "хайп" в интернете, ему было все равно, в кого плевать – должен был предпринять определенные действия, чтобы создать резонанс,

– сказал страж порядка.

Также он добавил, что после инцидента новых угроз не было, еще отметил, что блогер так и не извинился за свой поступок.

Главное об этом плевке

В начале декабря патрульный остановил автомобиль, которым управлял блогер. Водитель начал вести себя крайне вызывающе. Он ругался в сторону полицейского и снимал это на видео. Впоследствии он еще и плюнул в лицо правоохранителя.

Впоследствии первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что злоумышленника задержали. Он отметил, что после задержания спецподразделением, мужчина уже не хотел плеваться.

Подозреваемый стал фигурантом дела об угрозе работнику правоохранительных органов. Максимальное наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса – 3 года заключения.