Трамвай переехал студентку из Индии: новые детали трагедии в Харькове

В Харькове 15 ноября под колеса трамвая попала 19-летняя девушка. Ее экстренно отвезли в больницу, однако травмы были несовместимы с жизнью.

На следующий день о погибшей рассказали в вузе, где она училась. Оказалось, что девушка – уроженка Индии Мишра Кхушбу.

К теме В Харькове трамвай переехал девушку в наушниках: впала в кому и умерла

Что известно о погибшей

В Харьковском медицинском университете сообщили, что она была студенткой 2 курса. Иностранка училась по специальности "Медицина".

Ректорат, сотрудники и студенты глубоко скорбят по поводу смерти Мишры Кхушбу и выражают искренние соболезнования ее семье и близким,

– отметили в университете.

Также там добавили, что Мишра была студенткой 7 факультета по подготовке иностранных студентов.

Коротко об этой аварии

Это произошло на улице Академика Павлова примерно в 14 часов. Девушка попала под трамвай, потому что шла в наушниках и не услышала его.

После попадания в больницу пациентка впала в кому. Врачи диагностировали у нее многочисленные переломы и сотрясение мозга. А о гибели стало известно примерно в 17:30.