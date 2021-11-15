Причиной аварии была невнимательность пешехода, которая была в наушниках. К спасателям насчет инцидента обратились в 14:15.

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Шла в наушниках

Это произошло неподалеку от станции метро "Студенческая". Newsroom сообщает, что больше об этом рассказали в мэрии Харькова. Там сказали журналистам, что девушка просто не услышала электротранспорт и звуковой сигнал водителя. Погибшей было примерно 19 лет (родилась в 2002 году).

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В Центре экстренной медицинской помощи сначала рассказали, что она не получила критических травм конечностей. У потерпевшей якобы диагностировали только ушибы и перелом ноги.

Однако уже в 17:39 телеграм "Веха" сообщил, что девушка умерла. Там отметили, что в кому она впала из-за черепно-мозговой травмы. Кроме этого, у нее были многочисленные переломы. То, что студентка умерла, подтвердила Суспільному главный врач больницы неотложной помощи Елена Ковалева.

На канале "Труха" также писали, что погибшая была уроженкой Индии. Однако эту информацию пока официально не подтверждали. Наезд совершил трамвай, который курсировал по маршруту 27.

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В конце июля сообщили, что в Одессе трамвай наехал на мужчину. Тот в этот момент косил траву возле колеи.

Туда прибыли спасатели и скорая и пострадавшего достали из-под колес. В результате аварии, у него была практически оторвана одна нога.