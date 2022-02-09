Тройное ДТП возле Сумского рынка в Харькове: Honda протаранила авто водителя Сергея Бабкина
Источник:"СТО Харьков"
В Харькове на перекрестке улиц Тринклера и Культуры произошло тройное ДТП. В автотроще пострадала машина, на которой обычно ездит Сергей Бабкин.
Сначала об аварии у Сумского рынка сообщили очевидцы в телеграм-каналах. По предварительной информации, происшествие в Харькове произошло 8 февраля вечером.
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Авария в Харькове
Известно, что водитель Honda несся на бешеной скорости. На перекрестке он с силой врезался в Toyota.
На Тринклере в Харькове произошло тройное ДТП / Фото "СТО Харьков"
Автомобиль от удара отбросило на другую сторону перекрестка. Уже там Toyota ударилась о Ford.
Honda врезалась в Toyota, которую отбросило через перекресток / Фото "СТО Харьков"
Предварительно известно, что виновник происшествия скрылся с места происшествия. Очевидцы заметили, что он находился в нетрезвом состоянии.
От удара авто водителя Сергея Бабкина отбросило через перекресток / Фото "СТО Харьков"
Машина Сергея Бабкина
Об инциденте 9 февраля написал харьковский музыкант Сергей Бабкин. По его словам, автомобиль Toyota, пострадавший в ДТП, принадлежит водителю его семьи.
Водитель Саша с нами много лет, возит меня и моих детей,
– рассказал Бабкин.
Харьковчанин подчеркнул, что 8 февраля вечером водитель привез его домой после студии. После этого произошла жуткая авария, которую совершил нетрезвый водитель – это подтверждает видеозапись с места происшествия.
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Музыкант отметил, что на место приехали патрульные, которые сфотографировали документы водителей. Пока ждали следователей, водителя Сашу забрали в больницу зашивать рану на голове.Справка. По состоянию на 9 февраля на официальных ресурсах патрульных и полиции Харькова информацию о тройном ДТП не публиковали.
На месте пострадавший оставил друга, который впоследствии ему позвонил по телефону и сообщил о "замене водителя с пьяного на трезвого". Когда водитель Бабкина вернулся на перекресток, виновник происшествия уже исчез.
Следователи дали Саше подписать бумаги, где на месте данных о водителе Honda стоял прочерк. Оперативники сказали, что будут выяснять, кто был за рулем,
– объяснил Бабкин.