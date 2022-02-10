У Ярославского говорят, что за рулем во время ДТП был их водитель, а не сам бизнесмен

У Александра Ярославского прокомментировали смертельное ДТП в Харьковской области. В его компании уверяют, что за рулем находился не сам бизнесмен, а водитель.

Водитель работает в одной из вспомогательных служб Development Construction Holding – компании, президентом которой является Ярославский.

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Как произошло ДТП

По информации компании, водитель ехал в Харьков для парковки автомобиля. В условиях ограниченной видимости он, как говорится в сообщении, "совершил наезд на препятствие".

Утром увидели, что у машины нет номерного знака, тогда и выяснили другие обстоятельства. Затем сообщили в полицию, а водитель прибыл в отделение для допроса.

DCH убеждает, что водитель сотрудничает со следствием и ждет меру пресечения.

Ярославский в Лондоне

Так, бизнесмен 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей. Говорят, что визит был запланирован в рабочем графике, который сформировали в начале недели.

Что этому предшествовало