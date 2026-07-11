Россия нанесла удар с помощью дрона по Харькову: повреждено предприятие, есть раненые

Российские войска провели атаку на Харьков с помощью дрона "Италмас", нанеся удар по гражданскому предприятию в Немишлянском районе. В результате атаки есть пострадавшие.

О последствиях атаки рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно о последствиях обстрела Харькова?

Утром 11 июля российские войска продолжили террор в Харькове. Под атакой оказалось гражданское предприятие.

По информации Терехова, ранения получили семь человек. На месте попадания продолжают работать спасатели, медики и другие профильные службы. Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.

По информации начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова в Немышлянском районе повреждено складское помещение и 7 автомобилей. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Кроме того, известно падение вражеского беспилотника в Шевченковском районе. Детали о последствиях сейчас уточняются.

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Ранее, в ночь на 8 июля Россия нанесла баллистический удар по Харькову. Ракеты попали в Основянском и Немышлянском районах, повредив более 20 частных домов, храм, сеть уличного освещения и автомобили. В результате атаки погибли два человека, еще 42 пострадали, среди них – четверо детей. Пятеро раненых находятся в больнице, один человек – в тяжелом состоянии.

Напомним, ночью 11 июля Россия атаковала Украину 6 баллистическими ракетами, 6 авиационными ракетами и 121 ударным беспилотником разных типов. Силы ПВО сбили или подавили 2 ракеты Х-59/69 и 111 дронов. В то же время, зафиксировано попадание ракет и БпЛА на 11 локациях, а обломки сбитых целей упали еще в трех местах.