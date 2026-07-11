О последствиях атаки рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Что известно о последствиях обстрела Харькова?
Утром 11 июля российские войска продолжили террор в Харькове. Под атакой оказалось гражданское предприятие.
По информации Терехова, ранения получили семь человек. На месте попадания продолжают работать спасатели, медики и другие профильные службы. Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
По информации начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова в Немышлянском районе повреждено складское помещение и 7 автомобилей. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.
Кроме того, известно падение вражеского беспилотника в Шевченковском районе. Детали о последствиях сейчас уточняются.
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