Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Чем именно Россия совершила атаку на Украину?
В ночь на 11 июля (начиная с 18:00 10 июля) российские оккупационные войска совершили очередную масштабную атаку на украинские города и села. Для этого воздушного нападения враг применил широкий спектр вооружения, в частности баллистические и управляемые ракеты, а также более сотни ударных беспилотников различных типов.
Для нанесения ударов по украинским регионам захватчики выпустили:
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 из Брянской области России;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированного Крыма;
- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31 из акватории Черного моря.
Параллельно оккупанты запустили 121 ударный беспилотник типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Запуск БПЛА противник осуществлял сразу с нескольких направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, временно оккупированная Донецкая область, а также с крымских мысов Гвардейское и Чауда.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Как отработала украинская ПВО?
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным военных, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороне удалось сбить или подавить:
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 111 вражеских беспилотников на юге, востоке и севере страны.
В то же время зафиксировано попадание баллистических ракет, 2 управляемых авиационных ракет и 7 ударных БПЛА в 11 точках. Обломки сбитых целей упали в 3 точках.
В настоящее время информация о двух противорадиолокационных ракетах уточняется, а данных о разрушениях или пострадавших не поступало.
Какими были предыдущие массированные атаки врага?
Российская армия продолжает поддерживать высокую интенсивность воздушного террора в Украине. Напомним, что во время предыдущей атаки в ночь на 10 июля противник выпустил по Украине 137 ударных БПЛА различных типов, из которых защитникам неба удалось сбить и подавить 114 единиц.
Также напряженной была ситуация и в начале месяца. В частности, 8 июля Россия выпустила по украинским регионам 7 ракет и более 150 беспилотников. До этого, 6 июля, враг нанес массированный комбинированный удар, запустив 419 средств воздушного нападения, причем основным направлением атаки стал Киев.
Кроме того, во время ночной атаки 3 июля оккупанты применили две ракеты и 105 ударных дронов, что привело к попаданиям по 21 объекту в различных областях Украины.