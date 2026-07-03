Оккупанты применили против украинских регионов две ракеты и 105 ударных беспилотников. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, подразделениям противовоздушной обороны совместно со средствами радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить 83 вражеские цели.

Защитники неба сбили одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 82 ударных дрона. В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 21 беспилотника.

Актуально Основное направление удара – Киев: в Воздушных силах рассказали подробности вражеской атаки

Как Россия совершила атаку на Украину накануне?

Российская армия продолжает осуществлять регулярные воздушные налеты на украинские города. В частности, во время массированной атаки 28 июня враг запустил 142 беспилотника и 8 ракет, среди которых были сверхзвуковые "Цирконы" и баллистические "Искандеры-М". Подробнее об отражении этого удара можно узнать в материале 24 Канала.

Кроме того, напряженной была ситуация и 27 июня, когда на украинские населенные пункты летели более 120 дронов. О том, как тогда отработала ПВО и были ли зафиксированы попадания, сообщал 24 Канал. Днем ранее, 26 июня, захватчики применили баллистическое вооружение и более 180 беспилотников; детали этой ночной атаки также анализировал "24 Канал".