Воздушные силы рассказали, что в ночь на 10 июля враг запустил 137 беспилотников.

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Сколько российских БПЛА уничтожено?

По данным военных, оккупанты использовали дроны:

"Шахед"(в частности, реактивные),

"Гербера", "Италмас",

боражирующие боеприпасы "Бандероль",

имитаторы типа "Пародия".

Их запускали из 5 различных направлений: Орла, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарского и оккупированной Донетчины.

По состоянию на 08:00 ПВО обезвредило 114 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, есть попадания 18 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

Что известно о последних ударах России по Украине?

В Харьковской области в результате удара российского FPV-дрона погибла 57-летняя женщина – последняя жительница села Токаровка Вторая. Женщина получила тяжелые ранения, когда шла по дороге между Прудянкой и Цуповкой. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли.

В результате вражеских обстрелов произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий Одесщины. На месте продолжаются работы по ликвидации пожара.

Российский БПЛА атаковал одну из АЗС Запорожья. Предварительно, в результате удара травмированы 5 человек: три женщины и двое мужчин. На месте происшествия загорелись топливораспределительные колонки и легковой автомобиль. Кроме того, частично разрушена конструкция навеса и повреждено остекление здания.