Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.
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Что известно об атаке и как отработала ПВО?
Россия в ночь на 8 июля осуществила атаку на Украину двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 и 169 ударными БПЛА.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили 139 российских БПЛА различных типов. К сожалению, зафиксировано попадание 5 баллистических ракет в 4 точках и 20 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение обломков. Кроме того, две противорадиолокационные ракеты Х-31П не достигли цели.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности,
– подчеркнули в ВВС ВСУ.