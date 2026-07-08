Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Дивіться також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: постраждали 2 людини

Що відомо про атаку та як відпрацювала ППО?

Росія у ніч на 8 липня атакувала Україну двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, п'ятьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 169 ударними БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили ППО знищили 139 російський БпЛА різних типів. На жаль зафіксовано влучання 5 балістичних ракет на 4 локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків. Крім того, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,

– наголосили у ПС ЗСУ.

Що ще відомо про атаку Росії у ніч на 8 липня?