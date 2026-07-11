Про наслідки атаки розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про наслідки обстрілу Харкова?

Уранці 11 липня російські війська продовжили терор Харкова. Під атакою опинилося цивільне підприємство.

За інформацією Терехова поранення отримали семеро людей. На місці влучання продовжують працювати рятувальники, медики та інші профільні служби. Інформація про масштаби руйнувань і стан постраждалих уточнюється.

За інформацією начальника Харківської ОДА Олега Синєгубова в Немишлянському районі пошкоджено складське приміщення та 7 автомобілів. Медики продовжують надавати допомогу постраждалим.

Крім того, відомо падіння ворожого безпілотника у Шевченківському районі. Деталі про наслідки нині уточнюються.

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