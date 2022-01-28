Уволился со службы и не комментирует: уцелевший в катастрофе Ан-26 не озвучивает свою позицию

Вячеслав Золочевский, который является единственным уцелевшим в катастрофе самолета Ан-26 в Чугуеве, пока никак не комментировал свою позицию. Также стало известно, что он бросил обучение.

О позиции бывшего курсанта журналисты пытались пообщаться с его адвокатом. Об этом сообщили 28 января.

Недавно Дело о катастрофе Ан-26 под Чугуевом передали в суд

Попросили немного подождать

Правозащитник отметил, что не может это разглашать из-за адвокатской тайны. Поэтому общение с работниками СМИ он почти сразу прекратил.

Пока процесс не начался, поэтому у нас комментариев нет. Позицию озвучивать пока не будем, это адвокатская тайна,

– сказал адвокат.

Также не ответил журналистам и сам бывший курсант Харьковского университета Воздушных сил. Его пытались спросить, кого он считает виновным в катастрофе.

Общение с потерпевшим по делу катастрофы Ан-26: смотрите видео

Бросил обучение на пилота

На 28 января назначили подготовительное заседание по делу. В настоящее время в нем обвиняемыми являются 6 экс-должностных лиц воинских частей и воздушных сил. Пострадавшими являются Золочевский и родственники погибших.

Ранее сообщили, что юношу отчислили с обучения на военного пилота. Однако Золочевскому предложили продолжить обучение на факультете гражданской авиации. Однако от этого парень якобы отказался.



Общие данные о катастрофе / Инфографика 24 канала

Главное о трагедии под Чугуевом

Военный самолет Ан-26 с курсантами разбился 25 сентября 2020 года. В авиакатастрофе всего погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 членов экипажа. Чудом выжить удалось только одному курсанту – Вячеславу Золочевскому.

У воздушного судна отказал двигатель. Почти сразу следователи назвали несколько вероятных причин авиакатастрофы. В частности, говорилось о недостаточной подготовке экипажа, а также системных нарушениях в выполнении полетов.

Незадолго до этого ремонтом самолета занимался завод "Мотор Сич". Поэтому там тоже провели служебное расследование. Однако никаких нарушений со стороны процессов и работников завода не выявили. В конце концов всех обвиняемых дела выпустили под залог.

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