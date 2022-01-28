Щодо позиції колишнього курсанта журналісти намагалися поспілкуватися з його адвокатом. Про це повідомили 28 січня.

Нещодавно Справу про катастрофу Ан-26 під Чугуєвом передали до суду

Попросили трішки почекати

Правозахисник зауважив, що не може це розголошувати через адвокатську таємницю. Тому спілкування з працівниками ЗМІ він майже одразу припинив.

Поки що процес не розпочався, тому у нас коментарів немає. Позицію озвучувати поки що не будемо, це адвокатська таємниця,

– сказав адвокат.

Також не відповів журналістам і сам колишній курсант Харківського університету Повітряних сил. Його намагалися спитати, кого він вважає винним у катастрофі.

Спілкування з потерпілим у справі катастрофи Ан-26: дивіться відео

Зверніть увагу! На 28 січня призначили підготовче засідання у справі. Наразі в ній обвинуваченими є 6 експосадовців військових частин і Повітряних сил. Потерпілими є Золочевський і родичі загиблих.

Покинув навчання на пілота

Раніше повідомили, що юнака відрахували з навчання на військового пілота. В університеті це пояснили станом здоров'я. Проте Золочевському запропонували продовжити навчання на факультеті цивільної авіації. Однак від цього хлопець нібито відмовився.

Загальні дані про катастрофу / Інфографіка 24 каналу

Головне про трагедію під Чугуєвом

Військовий літак Ан-26 з курсантами розбився 25 вересня 2020 року. В авіакатастрофі загалом загинули 26 людей: 19 курсантів та 7 членів екіпажу. Дивом вижити вдалося тільки одному курсанту – В'ячеславу Золочевському.

У повітряного судна відмовив двигун. Майже одразу слідчі назвали кілька ймовірних причин авіакатастрофи. Зокрема, мовилося про недостатню підготовка екіпажу, а також системні порушення у виконанні польотів.

Незадовго до цього, ремонтом літака займався завод "Мотор Січ". Тому там теж провели службове розслідування. Однак жодних порушень з боку процесів і працівників заводу не виявили. Зрештою всіх обвинувачених справи випустили під заставу.

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