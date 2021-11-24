Увольняют заместителя председателя Харьковского облсовета: его поймали на взятке еще в июле
24 ноября 2021 , 20:51Читати новину українською
Источник:Vgorode
Планируют уволить заместителя председателя Харьковского облсовета Андрея малыша. Он с июля является главным подозреваемым по делу о коррупции.
О заявлении на увольнение стало известно 24 ноября. Эту информацию обнародовали в пояснительной записке к проекту решения облсовета.
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Планирует и дальше быть депутатом
Следует отметить, что чиновник и член фракции ОПЗЖ попросил его уволить не полностью. Он хочет остаться депутатом облсовета.
Вопрос об увольнении малыша будут рассматривать на сессии, которая состоится 25 ноября. Официальным основанием для такого решения будет "досрочное прекращение полномочий".
Пояснительная записка этого решения / изображение Vgorode
Коротко о задержании Малыша
- Чиновника 22 июля разоблачили на получении взятки в более миллиона гривен.
- Деньги передавал глава коммунального предприятия, чтобы его не увольняли.
- Малышу избрали меру пресечения уже через 2 дня.
- Однако уже 29 июля сообщили о его выходе из СИЗО под залог.
- В ОПЗЖ заявили, что пока не будут выгонять Малыша из партии.
- Впоследствии новая глава облсовета заявила, что не желает видеть этого мужчину среди своих заместителей.
- Но уволить его не могли, поскольку чиновник ушел в декретный отпуск.