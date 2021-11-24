Увольняют заместителя председателя Харьковского облсовета: его поймали на взятке еще в июле

Планируют уволить заместителя председателя Харьковского облсовета Андрея малыша. Он с июля является главным подозреваемым по делу о коррупции.

О заявлении на увольнение стало известно 24 ноября. Эту информацию обнародовали в пояснительной записке к проекту решения облсовета.

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Планирует и дальше быть депутатом

Следует отметить, что чиновник и член фракции ОПЗЖ попросил его уволить не полностью. Он хочет остаться депутатом облсовета.

Вопрос об увольнении малыша будут рассматривать на сессии, которая состоится 25 ноября. Официальным основанием для такого решения будет "досрочное прекращение полномочий".

Пояснительная записка этого решения / изображение Vgorode

Коротко о задержании Малыша