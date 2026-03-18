В Харькове прогремел взрыв: враг ударил боевым дроном, вероятно – есть жертва и ранены
Россияне утром в среду, 18 марта, атаковали Харьков с помощью беспилотников. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов. Местные власти сейчас выясняют все обстоятельства российского удара.
Что атаковали россияне?
Ориентировочно в 10:51 в Харьковском районе объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении вражеских беспилотников в направлении областного центра с севера. Вскоре после этого стало известно об ударе.
Зафиксирован вражеский удар боевым дроном по Холодногорскому району. Детали выясняем,
– написал мэр.
По предварительной информации местных властей, в результате российской атаки пострадали люди. Сейчас количество лиц, которые получили ранения, остается неизвестным. Дополнительных подробностей возможных последствий не указывают.
В то же время есть предварительные данные об одном погибшем.
Где раньше слышали взрывы?
- Этой ночью российские военные запустили 147 ударных БпЛА, большинство из которых удалось сбить ПВО. Произошло попадание по меньшей мере 15 ударных беспилотников на 12 локациях, а также падение обломков на 3 локациях.
- Ранее вражеский беспилотник нанес удар по Черниговскому району. Дрон попал по двухэтажному зданию, где базировались работники окружной прокуратуры и военные РТЦК и СП, обошлось без раненых.
- Кроме вышеупомянутого, ранее сообщали, что на юге страны в результате удара была поражена баржа, которая использовалась в производственных процессах, а также повреждены хозяйственные постройки одного из портов.