Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сколько целей сбила ПВО?

Ночью враг атаковал 147 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с территории России и временно оккупированного Крыма. Более 70 из воздушных целей оказались "Шахедами".

Согласно обнародованной информации, вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.

Из-за российской атаки произошло попадание по меньшей мере 15 ударных беспилотников на 12 локациях, также зафиксировали падение обломков на 3 локациях. В Воздушных силах отметили, что по состоянию на 08:00 атака продолжается.



Результаты работы ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ

