Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Сколько целей сбила ПВО?
Ночью враг атаковал 147 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с территории России и временно оккупированного Крыма. Более 70 из воздушных целей оказались "Шахедами".
Согласно обнародованной информации, вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны,
– говорится в сообщении.
Из-за российской атаки произошло попадание по меньшей мере 15 ударных беспилотников на 12 локациях, также зафиксировали падение обломков на 3 локациях. В Воздушных силах отметили, что по состоянию на 08:00 атака продолжается.
Результаты работы ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Что атаковала Россия раньше?
- Ночью ударные беспилотники врага добрались до Киевской области, в регионе, по данным местных властей, работали силы противовоздушной обороны. Местные в социальных сетях писали о звуках взрывов.
- Еще раньше российские дроны атаковали здание прокуратуры и ТЦК в Черниговском районе, повредив фасад, остекление и крышу. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет.
- Также известно, что прошлой ночью оккупанты нанесли удар по портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины. В результате ударов зафиксировано повреждение, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.