Повітряні сили ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО?

Уночі ворог атакував 147 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Понад 70 із повітряних цілей виявилися "Шахедами".

Згідно з оприлюдненою інформацією, ворожий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни,

Через російську атаку сталося влучання щонайменше 15 ударних безпілотників на 12 локаціях, також зафіксували падіння уламків на 3 локаціях. У Повітряних силах наголосили, що станом на 08:00 атака триває.



Результати роботи ППО / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

