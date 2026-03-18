Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Скільки цілей збила ППО?
Уночі ворог атакував 147 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Понад 70 із повітряних цілей виявилися "Шахедами".
Згідно з оприлюдненою інформацією, ворожий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– ідеться у повідомленні.
Через російську атаку сталося влучання щонайменше 15 ударних безпілотників на 12 локаціях, також зафіксували падіння уламків на 3 локаціях. У Повітряних силах наголосили, що станом на 08:00 атака триває.
Результати роботи ППО / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Що атакувала Росія раніше?
Уночі ударні безпілотники ворога дісталися до Київської області, у регіоні, за даними місцевої влади, працювали сили протиповітряної оборони. Місцеві у соціальних мережах писали про звуки вибухів.
Ще раніше російські дрони атакували будівлю прокуратури та ТЦК у Чернігівському районі, пошкодивши фасад, скління та дах. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Також відомо, що минулої ночі окупанти завдали удару по портовій та залізничній інфраструктурі України. Унаслідок ударів зафіксовано пошкодження, проте, на щастя, обійшлося без постраждалих.