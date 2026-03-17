Про наслідки нічного обстрілу для портової та залізничної інфраструктури повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.
Де зафіксували пошкодження?
Відомо, що на півдні країни внаслідок удару було уражено баржу, яка використовувалася у виробничих процесах, а також пошкоджено господарські будівлі одного з портів.
На Сумщині ворожі безпілотники атакували залізничну інфраструктуру. Унаслідок удару виникла пожежа у вагоні неробочого парку, яку оперативно ліквідували рятувальники. Працівники на момент атаки перебували в укритті, тому постраждалих немає.
Наразі на місцях працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків ворожих ударів.
Наслідки атаки на критичну інфраструктуру України / Фото Міністерство розвитку громад та територій України
Що відомо про наслідки нічної атаки?
У ніч на 17 березня Росія запустила 178 безпілотників, з яких частину вдалося збити або подавити. На жаль, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА фіксували на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях.
Від ранку у Запоріжжі лунали вибухи. Окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти". Відомо, що травми отримали 8 людей. Зокрема, шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості.
Одеська область також стала ціллю окупантів. Під удар потрапила південна частина регіону. Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної, промислової та портової інфраструктури. Через атаку є перебої з електропостачанням.