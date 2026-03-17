Про наслідки нічного обстрілу для портової та залізничної інфраструктури повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Де зафіксували пошкодження?

Відомо, що на півдні країни внаслідок удару було уражено баржу, яка використовувалася у виробничих процесах, а також пошкоджено господарські будівлі одного з портів.

На Сумщині ворожі безпілотники атакували залізничну інфраструктуру. Унаслідок удару виникла пожежа у вагоні неробочого парку, яку оперативно ліквідували рятувальники. Працівники на момент атаки перебували в укритті, тому постраждалих немає.

Наразі на місцях працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків ворожих ударів.

Наслідки атаки на критичну інфраструктуру України / Фото Міністерство розвитку громад та територій України

Що відомо про наслідки нічної атаки?