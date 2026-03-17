Про наслідки ворожої атаки на регіон поінформував очільник місцевої ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про удар по Одещині?

Атака припала на південну частину регіону. Там пошкоджено об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Наслідки фіксували на території підприємств, зокрема, пошкоджена частина обладнання. Також на локаціях виникли пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати рятувальникам.

Водночас через атаку виникли перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах.

Критична інфраструктура переведена на резервне живлення,

– уточнив Кіпер.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Як зазначили в Одеській облпрокуратурі, за фактом обстрілу розпочато досудове розслідування воєнних злочинів Росії. Мовиться про частину 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

