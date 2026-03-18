Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов. Місцева влада наразі з'ясовує усі обставини російського удару.

Що атакували росіяни?

Орієнтовно о 10:51 у Харківському районі оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку обласного центру з півночі. Незадовго після цього стало відомо про удар.

Зафіксовано ворожий удар бойовим дроном по Холодногірському району. Деталі зʼясовуємо,

– написав мер.

За попередньою інформацією місцевої влади, внаслідок російської атаки постраждали люди. Наразі кількість осіб, які зазнали поранень, залишається невідомою. Додаткових подробиць можливих наслідків не вказують.

Водночас є попередні дані про одного загиблого.

