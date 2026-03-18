Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов. Місцева влада наразі з'ясовує усі обставини російського удару.
Що атакували росіяни?
Орієнтовно о 10:51 у Харківському районі оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку обласного центру з півночі. Незадовго після цього стало відомо про удар.
Зафіксовано ворожий удар бойовим дроном по Холодногірському району. Деталі зʼясовуємо,
– написав мер.
За попередньою інформацією місцевої влади, внаслідок російської атаки постраждали люди. Наразі кількість осіб, які зазнали поранень, залишається невідомою. Додаткових подробиць можливих наслідків не вказують.
Водночас є попередні дані про одного загиблого.
Де раніше чули вибухи?
Цієї ночі російські військові запустили 147 ударних БпЛА, більшість з яких вдалося збити ППО. Сталося влучання щонайменше 15 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.
Раніше ворожий безпілотник завдав удару по Чернігівському районі. Дрон поцілив по двоповерховій будівлі, де базувались працівники окружної прокуратури та військові РТЦК та СП, минулося без поранених.
Крім вищезгаданого, раніше повідомляли, що на півдні країни внаслідок удару було уражено баржу, яка використовувалася у виробничих процесах, а також пошкоджено господарські будівлі одного з портів.