В Харькове прогремела серия взрывов

Днем враг ударил по Харькову. В городе слышали взрывы.

Около 14:30 для Харькова и его окрестностей раздавалась воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников.

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Что известно об атаке на Харьков?

В 14:34 Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в направлении Харькова.

В 14:53 для севера Харьковской области добавилась и опасность КАБов.

В 15:12 Воздушные силы снова сообщили о пусках КАБов в Харьковской области.

В 15:18 – 15:19 в Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва.

В 15:20 стало известно, что дроны двигаются с севера на Харьков.

В 15:37 россияне запустили КАБы на северо-восток Харьковщины.

Напомним, что на рассвете враг атаковал 12-этажку в Харькове. По дому агрессор направил беспилотник типа "Молния". Попадание произошло между двумя верхними этажами. О пострадавших не сообщалось.

Также под обстрелом находилась Шостка. Там в результате повторного российского удара по месту тушения пожара загорелась пожарная автоцистерна. Также из-за комбинированных ударов в Сумах поврежден жилищный сектор, ранения получили 6 человек.

20 июня из-за российского обстрела на Полтавщине погибли 2 человека, пострадали 14 человек, среди них – 6 детей. На предприятиях возникли пожары в нескольких локациях.

Ночью под атаку россиян попал один из объектов инфраструктуры в Кропивницком. В результате удара возник пожар. ​К счастью, обошлось без погибших и травмированных.