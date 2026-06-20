Около 22:00 в Кировоградской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

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Каковы последствия атаки на Кропивницкий?

В 22:06 Воздушные силы предупредили, что на Кропивницкий направляются реактивные БПЛА.

Около 22:07 в Кропивницком раздались взрывы. В некоторых микрорайонах города отключилось электроснабжение.

В ОВА сообщили, что в результате вражеской атаки в областном центре поврежден жилой дом. На месте происшествия вспыхнул пожар.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, что в этот вечер под ударами оккупантов оказался и пригород Харькова. Там дроны атаковали почтовый терминал – его охватил пожар. Когда на место прибыли подразделения ГСЧС, враг коварно нанес повторные удары БПЛА. Попадание зафиксировано по зданию самого терминала, контейнеров и грузовых автомобилей. Из-за этого конструкции объекта получили серьезные повреждения, а огонь стремительно распространился на площадь более 400 квадратных метров.

Из-за атаки беспилотников движение на автомобильной дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский на время перекрывали.

По Запорожью враг ударил 9 КАБами – 5 человек погибли, еще 11 человек травмированы. Повреждены 12 многоэтажек, объект социальной сферы, частное имущество и автомобили.