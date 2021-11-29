Ветер валит светофоры и деревья: в Харькове объявили штормовое предупреждение

По всей территории Харьковской области объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, на протяжении суток 30 ноября там будут сильные порывы ветра.

Однако это началось еще вечером накануне. В городе попадали с деревьев много веток, а иногда даже рухнули целые стволы.

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Также должна начаться гроза

Кроме урагана, предупреждают о сильной грозе, которая начнется в первой половине ночи. Поэтому объявленное штормовое предупреждение имеет первый уровень опасности, то есть желтый.



Дерево, упавшее на автомобиль / Фото Суспільного

Суспільне сообщило, что на улице Ощепкова дерево упало прямо на крышу автомобиля Kia. К счастью, люди в результате инцидента не пострадали.



Дерево на легковушке Kia / Фото Общественного

А вот в телеграме "СТО Харьков" сообщили об инциденте, который произошел на улице Сумской. Там ураган вообще повалил светофор с дорожными знаками.

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Читайте полный текст сообщения Харьковского гидрометцентра:

Внимание!

В течение суток 30 ноября по Харьковской области и Харькову ожидаются порывы юго-западного ветра 15 – 20 м/с, в первой половине ночи гроза. (I-й уровень опасности, желтый)!