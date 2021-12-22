Водитель харьковского троллейбуса всю дорогу сидела в телефоне: возмутительное видео

В Харькове женщина управляла троллейбусом и все время отвлекалась на смартфон. Заметили водителя-нарушительницу утром 22 декабря.

Пассажиры общественного транспорта, которым не повезло ехать с таким водителем, сняли развлечения женщины на видео. На записи видно, как работница Харьковпасса лишь иногда смотрит на дорогу во время движения.

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Сделал ли хотя бы кто-то из присутствующих замечание женщине, неизвестно.

Мастер-класс управления

Водителя, который просматривала соцсети, а потом – с кем-то переписывалась, увидели в троллейбусе №11.

Женщина крутила руль, но почти не смотрела на дорогу.

Судя по всему, водителя не волновало даже то, что после снегопада и заморозков транспортная ситуация в Харькове была достаточно сложной.

В комментариях к записи, которая появилась в соцсети, пользователи выразили свое возмущение безответственным поступком женщины. Некоторые с сарказмом назвали ее "водителем года". Почти все указали на то, что такая сотрудница коммунального предприятия представляет собой опасность как для пассажиров, так и для других участников движения.

Смотрите видео неадекватного управления водителем троллейбуса в Харькове:

Опасный транспорт

Водители общественного транспорта в Харькове, Киеве и других городах Украины довольно часто нарушают правила дорожного движения. Чаще всего пассажиры жалуются на киевских маршрутчиков, поскольку иногда водители объезжают пробки по тротуару, двигаются по встречке и вообще неадекватно управляют транспортом.