Станом на сьогодні на дорогах України встановлено і працює близько 240 камер автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху. Ще кілька років тому ми навіть мріяти про таке не могли.

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Безпека на дорогах покращується, але...

Протягом 2020 – 2021 років відремонтовано 13 тисяч кілометрів доріг, 520 мостів. З регулярністю, якій можна позаздрити, з'являються підвищені пішохідні переходи, острівки безпеки, лежачі поліцейські та навіть розмітка для гасіння швидкості.

Тож, якщо поглянути ніби збоку, то все говорить про те, що безпека на дорогах покращується. Навіть статистика про це говорить.

Як міністр внутрішніх справ я щодня отримую зведення про ДТП, які трапляються в Україні. Це аварії без жертв і дуже багато з жертвами. Втім введення камер автоматичної фіксації, які зараз десятками з'являються в містах, є ефективним. Загалом помічаємо зниження смертності на дорогах – мінус 10% від загальної кількості. Денис Монастирський Міністр внутрішніх справ України

Втім, як виявилось, це абсолютно не гарантує того, що, вийшовши з точки А в точку Б, дійдемо до пункту призначення. Особливо, якщо шлях пролягає через дорогу, гарно освітлену і регульовану світлофором.

П'яний поліцейський влаштував масову ДТП

Лише за тиждень в Україні відбулось багато страшних ДТП. Та що там далеко ходити, ось новина останніх днів – у Харкові (знову у Харкові) водій Mitsubishi влаштував масове ДТП.

К слову За рулем мог быть полицейский: в Харькове авто перевернулось после жесткого столкновения

Спочатку він врізався в легковик, потім, подумавши, що ніхто нічого не помітить, спробував утекти з місця події. Коли кермувальник постраждалого авто кинувся за порушником, той лише натиснув на газ. Тоді знову врізався по черзі ще у 2 машини. Унаслідок 3 людей постраждали.



У Харкові автомобіль перекинувся після ДТП / Телеграм "СТО Харків"

Розбиратися у цій аварії буде Державне бюро розслідувань. Оскільки, за попередньою інформацією, за кермом був поліцейський, який встиг трішки випити, а може і не трішки. Про це ми дізнаємось, сподіваюсь, вже згодом.

Потягнув колесами підлітків

Інша історія трапилась трохи раніше. Водій Toyota Land Cruiser на зебрі збив і протягнув під колесами 2 підлітків, які дивом залишилися живими. Після суду він пішов додому, а може навіть поїхав. Оскільки, на думку судді, нічого катастрофічного не сталося – усі живі та, майже, здорові: отримали струси й синці.

Тому водія, який знаходився за кермом, перебуваючи під дією метадону, і який під час вчинення ДТП уже був на випробувальному терміні за крадіжку – можна і не тримати під вартою. Водночас відпустити під символічну заставу у розмірі 340 500 гривень.

Символічну, адже він був за кермом Toyota Land Cruiser, вартість якої може коливатися від 45 до 100 тисяч доларів, тобто – від мільйона гривень. Нагадаю, що прокуратура вимагала застави у щонайменше 10 мільйонів, але хто вона така, щоб її слухати.



Водій Toyota збив хлопчика та дівчину на переході / Фото 24 канал

До слова, підозрюваний вирішив не співпрацювати зі слідством. Він послався на 63 статтю Конституції України, яка дозволяє йому не свідчити самому проти себе.

16-річний мажор на Infiniti вчинив смертельну ДТП

Знову ще одна смертельна ДТП у Харкові. 16-річний мажор, хоча батько стверджує, що він звичайний хлопець, який взяв у мами Infiniti "політати" на шаленій швидкості – таки влетів.

Намагаючись проскочити червоний сигнал світлофора, він втаранив легковий автомобіль, водій якого помер на місці. Ще 3 людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

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Попри свої 16 років мажор Коля теж має певний "досвід" за плечима. Раніше він привернув увагу поліції тим, що стріляв зі зброї по людях. Однак, знову ж таки – усі залишились живими, тож нічого страшного, "хлопчик дорослішає".

У Харкові на перехресті трапилась масштабна аварія, у якій загинула людина / Фото "Х****й Харьков", "ХС Харьков", "Харьков LIVE 18+"

Далі все за класикою жанру. Одразу після ДТП хлопець різко "втратив пам'ять" і говорив, що не знає, хто точно був за кермом – він чи хтось з пасажирів автомобіля.

Мажор відмовляється здавати кров на аналіз

Водночас визначити, чи був він за кермом тверезим і чи не вживав якісь препарати, навряд чи можна. Хлопець попри рішення суду відмовляється здавати кров на аналіз, а законодавства, яке б регулювало примусову здачу потрібних для слідства зразків, в Україні досі немає.

Саме аналіз крові може повністю виключити відсутність в організмі хлопця будь-яких наркотичних речовин, що прямо впливає на кваліфікацію злочину.

За інформацією прокуратури, експерти мали зразки сечі, які показали, що підліток не був у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Цього для слідства поки "достатньо".

Не тільки Харкову пороблено, але й Одесі

Можна подумати, що Харкову пороблено, але ні – у смертельній автомобільній гонитві Одеса теж не відстає. На початку місяця, 4 листопада, в місті на Адміральському проспекті легковик збив на пішохідному переході брата з сестрою.



ДТП в Одесі / Скриншот з відео Нацполіції

Унаслідок 15-річна школярка загинула на місці, а її 21-річного брата з переломом ноги забрала швидка до лікарні. Сам водій втік з місця аварії, а знайшли його лише через 5 днів після скоєння наїзду. До речі, йому 28 років.

Правоохоронці запевняють, що уникнути покарання йому не вдасться, але як буде насправді покаже лише час. Він – найкращий суддя.

Водночас час показує, що з усіх страшних і моторошних ДТП – чи не єдине, яке закінчилося реальним терміном для винуватців, став приклад Олени Зайцевої та Генадія Дронова, які отримали по 10 років ув'язнення. Не в останню чергу через великий суспільний резонанс.

Правосуддя не працює

Усі ці моторошні історії зібрала в єдину програму, щоб ще раз нагадати, як працює, а точніше – не працює, наше правосуддя. В Україні немає невідворотності покарання за скоєні злочини. Однак система – є гроші – купиш будь-яке рішення суду – навпаки, працює як годинник.

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Тому ще раз наголошую на важливості якнайшвидшого проведення в Україні судової реформи. Лише наша з вами пильна увага до цього може прискорити очищення судової мафії.

Потрібно вводити штрафні бали

Утім реформа суду і подальший розвиток безпеки дорожнього руху мають йти паралельно. Уже не вперше експерти наголошують на тому, що треба запровадити не лише великі штрафи, а й бальну систему оцінювання вчинених порушень на дорогах.

До прикладу, у Польщі вже працює така система. Якщо протягом року водій перевищив ліміт балів – водійські права анульовуються, і далі він просто пішохід.

В Україні, людина, яка позбавлена водійських прав, якщо знову сяде за кермо, і її впіймають поліцейські – то всього лиш сплачує штраф. До слова, штраф смішний і становить – 3 тисячі 400 гривень.

Українці байдужі до водіїв, які порушують

Втім, якщо змінити законодавство не у нашій компетенції, то перестати спонукати водіїв порушувати – маємо саме ми. Хто не ловив себе на думці:

проїхав на жовтий – він же маневр закінчував;

проїхав затор смугою для громадського транспорту – та нічого, він же певно запізнюється;

повернув без зеленої стрілки – то що тепер про це відео викладати;

трохи зрізав по зустрічній подвійною суцільною смугою – нікого ж не було поруч.

Отже, наостанок – є правила, які писані кров'ю, тому потрібно їх дотримуватися. Не виправдовувати себе та інших. Так і водіям, і пішоходам буде значно безпечніше.