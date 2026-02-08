Перехватят не только FPV: вокруг Харькова обустраивают антидронные тоннели

На кольцевой дороге Харькова продолжают строить антидроновую защиту. Это превентивные действия, которые должны обезопасить дорогу, логистические пути, а сами сетки уже эффективно себя показали.

Сейчас на кольцевой дороге продолжается первый этап работ, когда устанавливают столбы. Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, после этого на них натянут прочную сетку.

От чего защищают сетки?

Стоит заметить, что в стоимость работ входит не только строительство, но и обслуживание. Это очень важно, потому что погода в конце января и в начале февраля была сложной. На некоторых участках сетки провисли из-за намерзания.

Сегодня в Харьковской области определены 23 участка, на которых будут проводить работы. Если ситуация обострится, то их количество увеличат. Немало FPV-дронов уже застревали в этих сетях. Они крепче, чем рыбацкие, не выгорают и выдерживают различные вес. Это важно, потому что беспилотники у россиян разные, они отличаются боевой частью.

Важно! Работники призывают водителей с пониманием отнестись к выполнению работ. Если все военные осознают важность антидроновой защиты, то некоторые гражданские могут выдвигать претензии, возникают конфликты. Стоит понимать, что все работы ведутся для усиления безопасности.

При нормальных погодных условиях работники успевают возвести 800 метров антидроновой сетки за один день. Это достаточно большая цифра, надо учитывать и то, что каждый участок дороги перекрывают, чтобы провести работы. Ведь движение мешает строителям.

Антидновые сетки – работа на опережение

Сегодня расстояние, которое долетают дроны, серьезно увеличилось. Военные не исключают вариант, что эта цифра будет расти. В частности фиксировали единичные случаи, когда в город залетали FPV, также их переносят дроны "Молния", поэтому опасность для Харькова растет.

Руководитель Службы восстановления, развития инфраструктуры Харьковщины Андрей Алексеев отметил, что сейчас говорится только о превентивных мерах. Элементами антидроновой защиты обустраивают логистические маршруты, которые в перспективе могут стать основными маршрутами для движения военных грузов, и гражданских.

Наши сетки уже работали с "Ланцетами", поэтому они ориентированы не только на FPV. То, что мы здесь работаем, не является признаком, что уже опасно двигаться. Это превентивная мера,

– отметил Андрей Алексеев.

На каждую сетку есть специальные сертификаты, гарантии, она очень прочная и выполняет свою роль. Уже фиксировали случаи, как российские дроны влетали в нее и повисали. Сложным является процесс ее установки, особенно в дождь и холодную погоду.

"Сетка – это самая сложная часть монтажа, потому что участки дороги широкие, надо хорошо натягивать, потому что даже от минимального перекоса сетка может "уйти" вправо-влево. К тому же в ветреную погоду ее сдувает, поэтому монтаж очень сложный", – рассказал начальник участка Антон Погарский.

Он вспомнил, что с 30 на 31 января целый день шел дождь, было очень большое обледенение – до сантиметра на сетке. Соответственно она становилась тяжелой и провисала. На определенном участке пришлось перекрывать дорогу, потому что грузовики могли ее задеть.

Бывает, военные приезжают, то благодарят нас, хотят передать гостинцы. Я не беру, потому что мы себе здесь можем купить, а у них нет. Очень приятно, когда они благодарят, понимают, что мы делаем ... Вот у меня две перчатки, но руки от мороза потрескались,

– рассказал рабочий Александр Савич.

Наконец стоит заметить, что непогода и ДТП является самой большой угрозой для антидронових сеток. Если беспилотники они выдерживают, то транспортное происшествие повреждает эти укрытия.

Всего на Харьковщине работы ведутся уже с осени. Сетки устанавливали на Золочивщине, Барвенковском направлении, то есть в сторону Донетчины, а теперь уже под Харьковом.

Россия ежедневно обстреливает Харьков и область