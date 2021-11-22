Возле харьковского кафе мужчина ударил патрульного по голове: видео инцидента

В Харькове возле кафе на Павловской площади 22-летний мужчина ударил полицейского. Произошло это во время конфликта. Злоумышленника сразу же задержали, хотя он оказывал сильное сопротивление.

Мужчина ударил полицейского во время конфликта 21 ноября. Очевидцы опубликовали видео этого момента в сети.

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5 лет тюрьмы

Информация о конфликте возле кафе поступила в полицию в 03:54. По адресу приехали патрульные полицейские. Во время выяснения обстоятельств происшествия 22-летний мужчина вел себя агрессивно, сопротивлялся и ударил патрульного по голове.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям: "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Максимальное наказание согласно санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

На видео, которые сняли очевидцы, видна большая компания людей. Они собрались вокруг молодого парня, который сидит на земле и почти ни на что не реагирует. Впоследствии один из мужчин начинает его избивать. Тогда патрульный пытается ему помешать, но тот бьет полицейского по голове.

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