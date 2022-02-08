Возле Харьковского метро произошло подтопление: где пассажирам ожидать временные неудобства

На территории у входа на станцию метро в Харькове произошло подтопление. Пассажиры столкнулись с временными неудобствами.

Как рассказал в комментарии 24 каналу спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер, 8 февраля затопило подземный пешеходный переход. Он примыкает к территории метро на станции "Индустриальной".

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Подтопление в Харькове

По словам Алексея Битнера, переход находится на балансе харьковского коммунального предприятия "Подземный город". В метрополитене предоставили коммунальщикам своих работников и технику для ликвидации затопления.

Чтобы предотвратить попадание воды в метро, входные двери вестибюля "Индустриальной" закрыли в 12:40. Следовательно, пассажиры могут зайти и выйти со станции только через дверь с противоположной стороны.

Переход возле метро Харькова затопило: смотрите видео

Там, где произошло подтопление перехода, скопилось довольно много воды. Прохожим она почти достигает щиколоток.

В то же время поезда в метро Харькова движутся по графику. Задержек в результате подтопления не было.

Новый дизайн метро Днепра

Всемирно известное архитектурное бюро Захи Хадид представило проект дизайна станций метро в Днепре. Речь идет о 3 новых станциях – "Театральная", "Центральная" и "Музейная", которые начали строить в 2017 году.



Одна из проектируемых станций метро в Днепре / Фото Zaha Hadid Architects

Предварительно открытие станций, которые соединят между собой культурные и образовательные учреждения в восточных районах Днепра, запланировали на 2024 год. Однако в Днепровском метрополитене отметили, что это лишь проект, который может меняться.

Визуализации от Патрика Шумахера и Евгении Позигун общественность оценила в основном одобрительно. Однако авторам указали на отсутствие инклюзивных решений для пассажиров метро в Днепре.