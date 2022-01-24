"Возьму автомат и пойду воевать": как жители Харькова реагируют на возможное нападение России

В информационном пространстве часто раздаются заявления о возможной оккупации Харькова со стороны России. Жителей города спросили об их действиях в такой ситуации.

Журналисты опросили прохожих на улицах Харькова относительно их реакции на вероятную военную агрессию России. Харьковчане по-разному относятся к ситуации.

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Реакция харьковчан

В основном жители Харькова склонны не верить в возможную оккупацию города. Некоторые считают, что такие сообщения являются нагнетанием и запугиванием.

Многие харьковчане не знают, что будут делать в указанной ситуации. Они стараются верить в то, что в городе будет спокойно и эвакуироваться не придется.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

В то же время мужчины всех возрастов склонны защищать свою территорию до последнего. Жители Харькова готовы брать в руки автомат и идти на фронт.

Возьму автомат и пойду воевать, готов хоть завтра,

– отметил харьковчанин.

Ряд людей все-таки собирается собрать тревожный чемоданчик, собрать самое необходимое и уехать из города. Одни планируют посетить родственников в Киеве, другие – осесть на даче до лучших времен.

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Угроза нападения России: коротко

Россия начала стягивать свои войска к границам Украины с осени 2021 года.

По информации американской и украинской разведки, возможно военное нападение России в январе или феврале 2022 года.

Не исключено, что военная агрессия будет происходить со стороны Беларуси или нескольких направлений, в частности с Черного моря и с Востока.

Западные партнеры Украины угрожают Кремлю очередными санкциями в случае нападения. Байден отметил экономическую катастрофу для России.

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