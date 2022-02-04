Вспыхнул пожар в общежитии Харьковской политехники: жесткие фото и видео

В Харькове 4 февраля вызвали спасателей в общежитие местного политехнического института. Там произошел пожар в одной из комнат.

Вызов об этом поступил примерно в 9:10. Здание этого общежития расположено на улице Пушкинской в Киевском районе города.

Ранее В школе на Харьковщине загорелась одежда в раздевалке: учеников и учителей эвакуировали

Загорелась кровать и вещи

На место происшествия направили сразу 6 отделений пожарных. Когда они прибыли, установили, что горит одна из комнат 4 этажа.

Загорелась комната общежития в Харькове / Фото ГСЧС

Общая площадь возгорания тогда уже составляла 3 квадратных метра. Спасатели установили, что вспыхнула кровать и вещи жителей. Чтобы полностью погасить пламя, потребовалось меньше 40 минут.

Спасатели работают на месте возгорания: смотрите видео

Несколько похожих событий