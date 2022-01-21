Вторая по уровню смертности: в Харьковской области умирают пациенты с COVID-19
Источник:Минздрав
Ежедневно на Харьковщине регистрируют до тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Однако по числу смертей от COVID-19 область на втором месте по Украине.
За сутки 20 января в Харьковской области зарегистрировали 971 новый случай заражения коронавирусом. Это 8 позиция среди всех областей.
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Смертность от COVID-19
По информации Министерства здравоохранения, самая высокая смертность в Украине от осложнений коронавируса – в городе Киеве и Черниговской области. Там за последние сутки умерли по 12 человек.
Харьковская область в этом списке оказалась на втором месте. На Харьковщине зафиксировали 11 смертей пациентов с COVID-19.
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Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в феврале следует ожидать новую волну коронавируса. По предварительным прогнозам, ежедневно могут регистрировать минимум по 59 тысяч больных.
Вспышка коронавируса
Во время брифинга 20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась очередная вспышка коронавируса. Об этом свидетельствует резкий рост количества больных, который фиксируют за сутки.
Эпицентр вспышки зарегистрировали на западе Украины и Прикарпатье. Отрицательная динамика заболеваемости – в Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
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Единственным действенным способом защиты от коронавируса медики называют вакцинацию и соблюдение санитарных норм. За сутки 20 января в Украине сделали более 86 тысяч прививок от этой болезни.